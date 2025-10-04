¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È6¡½1¹­Åç¡Ê2025Ç¯10·î3Æü¥Þ¥Ä¥À¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¡¦ÅÄÃæÍÛæÆ¡Ê¤Ï¤ë¤È¡ËÆâÌî¼ê¡Ê19¡Ë¤¬3Æü¡¢¹­ÅçÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤Ç¥×¥í½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Ç¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥±¥¤»þÂå¤Î1967Ç¯±ü³Á¹¬Íº°ÊÍè58Ç¯¤Ö¤ê¡£Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤â²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å¤¬È´¤±¤¿¸å¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊäÀ¸¤È¤·¤Æ¶¯Îõ¤Êµ±¤­¤òÊü¤Ã¤¿¡£