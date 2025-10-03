マンチェスター・ユナイテッドは、今シーズン、ベンチからの出場が4試合に留まっているFWジョシュア・ザークツィーを、1月の移籍市場でローン移籍させることを検討しているようだ。ルベン・アモリム監督は、ヨーロッパ大会とカラバオ・カップの出場がないため、試合数が限られ、多くの才能ある選手たちが十分な出場機会を得られていないという大きな問題を抱えている。『CaughtOffside』が報じている。ユナイテッドは、ベンヤミン