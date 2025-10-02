日本テレビは、自民党総裁選で党員票が勝敗に大きく関わることから、動向を探るため、党員・党友と答えた方を対象にした独自の電話調査を行いました。立候補を表明した5人のうち誰を支持するかたずねたところ、高市早苗氏が35％でトップ、小泉進次郎氏が28％で続き、林芳正氏が23％などとなりました。党員・党友票について各候補への支持がどう推移してきたか、そして今後のカギとなる国会議員票もあわせ、総裁選の行方について小