この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第39話をごらんください。 つるかめラーメンの店長がぐっとこらえ、一度はやり過ごした問句さんとのトラブル。しかしその後、問句さんは出禁になってしまいます。次のトラ