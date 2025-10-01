人気YouTubeチャンネルで話題の秋山ひろ氏（元教員・FP）が、「【目からウロコ】真面目な人ほど損をする理由／50代から抜け出したい『普通』や『常識』5選」と題した動画を公開。 動画内で秋山氏は、中田敦彦氏の言葉を引用して「人生は下りのエスカレーターなんや」と衝撃の見解を述べ、安定志向の“普通”や“常識”が実は自分の人生をダメにしかねないと警鐘を鳴らした。 最初に秋山氏が語ったのは「