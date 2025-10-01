2025年9月20日(土)・21日(日)に開催された、西日本最大級のマンガ・アニメ・ゲームのイベント『京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2025』が、2日間で36,143人が来場し、大盛況にて閉幕しました。メイン会場のみやこめっせ・ロームシアター京都では、66の企業・団体による出展や、全25のステージプログラム、多彩なコラボ企画が実施され、多くのファンで賑わいました。おこしやす大使を務めた声優岡本信彦さん、石見舞菜香さん