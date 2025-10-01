おこしやす大使の岡本信彦来場！京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2025 開催レポート

2025年9月20日(土)・21日(日)に開催された、西日本最大級のマンガ・アニメ・ゲームのイベント『京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2025』が、2日間で36,143人が来場し、大盛況にて閉幕しました。

メイン会場のみやこめっせ・ロームシアター京都では、66の企業・団体による出展や、全25のステージプログラム、多彩なコラボ企画が実施され、多くのファンで賑わいました。

おこしやす大使を務めた声優の岡本信彦さん、石見舞菜香さんも会場を盛り上げました。

京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2025 開催レポート

おこしやす大使 岡本信彦さん、石見舞菜香さん コメント

2年連続でおこしやす大使を務めた岡本信彦さんは、「今後ともマンガ・アニメ・ゲームという、ジャパンアニメーションの文化を大切にしていただきつつ、僕らの応援もよろしくお願いいたします。」とコメント。

石見舞菜香さんは、「マンガ・アニメ・ゲームの素晴らしさはもちろん、コラボしている企業の皆様の努力や熱意を感じた2日間でした。」とイベントを振り返りました。

お二人ともステージ登壇や会場巡りなどでファンと交流し、イベントを大いに盛り上げました。

会場の様子

みやこめっせ出展ゾーン

66の企業・団体が出展し、人気作品のグッズ販売、限定映像の放映、フィギュア展示、着ぐるみグリーティングなど、多彩なブースが展開されました。

ステージイベント

2つのステージで全25のプログラムを実施。

「僕のヒーローアカデミア」や「【推しの子】」、「ぼっち・ざ・ろっく！」、「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」といった人気作品のトークショーなどが行われ、どのステージも大いに盛り上がりました。

京まふショップ

人気アニメ6作品との“京まふコラボビジュアル”グッズをはじめ、約500アイテムを販売。

売り切れ商品も出るなど、多くのお客様で賑わいました。一部アイテムは、2025年10月26日まで事後通販にて受注販売されています。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念し、特別車両・無限城号の展示や、みに隊士のグリーティングなどを実施。

多くのファンが撮影などを楽しみました。

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

コスプレエリア

大規模コスプレイベント『acosta!』と同時開催され、国内外から数多くのコスプレイヤーが来場し、会場を華やかに彩りました。

マンガ・アニメ・ゲームの魅力が京都の街に集結し、ファンにとって忘れられない2日間となりました。

京都で開催された『京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2025』の紹介でした。

