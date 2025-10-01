たとえ悪気がなくても、店員の一言で購買意欲が削がれてしまうことがある。投稿を寄せた40代女性（岡山県）は、20代の頃に友人と訪れたセレクトショップで、不快な接客を受けたと明かす。（文：湊真智人）そこは友人が行きたいと言った店だった。「何気なく」ハンガーにかかった服を見ていると、別のお客さんを接客していた「30代くらいのオシャレな店員さん」から、唐突に声をかけられた。「すみませーん、その服はそのサイズしか