爽快な一発ツモで、集団を抜け出した。「大和証券Mリーグ2025-26」9月29日の第1試合はTEAM雷電・本田朋広（連盟）がトップを獲得し、個人2連勝を決めた。昨期終盤から続くチームの好調ムードを引き継ぎ、この日も3度のリーチを全てモノにするという、精度の高い麻雀を披露した。【映像】“HONDA”のエンジン絶好調！勝負を決めた逆転の一発ツモこの試合は東家からBEAST X・中田花奈（連盟）、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位