フジテレビ系「指原千夏」が５月３０日に放送され、タレント・指原莉乃、若槻千夏がＭＣを務めた。個室を舞台に本音トークを繰り広げるバラエティー。この日は、俳優・小泉孝太郎がゲスト出演した。小泉は自身の半生を振り返りながら、ザ・ドリフターズのリーダーで俳優のいかりや長介さんへの恩を振り返った。「事務所が、ザ・ドリフターズのみなさん、いらっしゃって。おそらく、どの世界も…。自分がど素人で入ったとき