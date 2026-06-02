中道改革連合の階猛幹事長は2日公開のユーチューブ番組で、中道に立憲民主、公明両党の参院議員が合流した時に「党名を変えて再スタートするのが一番美しいのではないか」と述べた。公明との合流を先行させることに関しては「有権者に分かりづらくなる。中途半端になってしまう」と否定的な考えを示した。公明は7月17日の特別国会会期末をめどに、前向きな結論を示す方向で検討している。立民が合流に慎重な現状を踏まえ「足踏