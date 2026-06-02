体調不良のピアニストに代わって演奏するためステージに向かうスターリング・ナサさん/Maddie Corwin（CNN）オーストラリアで開かれた映画「ラ・ラ・ランド」に関連したコンサートの最中、体調不良に陥ったピアニストに代わって客席にいた21歳の大学生がピアノを演奏し、公演の窮地を救う出来事があった。思わぬ事態の中、友人から奏者の代役に推薦されたのはスターリング・ナサさん。5月30日、シドニーのダーリング・ハーバー・シ