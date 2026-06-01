人気グループSEVENTEEN・ディノの初ソロをめぐり、韓国で異例の“花輪合戦”が起きている。一部ファンは、ディノが自身の名前ではなく、サブキャラクター「ピ・チョリン」として初ミニアルバムを出すことに反発し、所属事務所前に弔花を送った。【写真】ディノ、送りつけられた“葬式用の花”と祝花すると今度は、それに反発した別のファンが祝花を設置。初ソロを祝うべきタイミングで、現場に弔花と祝花が並ぶという、なんともカ