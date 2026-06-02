「松屋が松屋に出店？」牛丼チェーン「松屋」を展開する松屋フーズが6月10日、百貨店「松屋銀座」の地下1階に常設店舗をオープンします。店舗名は「松屋PREMIUM銀座店」。神戸牛や国産黒毛和牛などを使った限定メニューを取りそろえ、松屋フーズ初となる百貨店常設店として営業します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】2025年に開店100周年を迎えた百貨店「松屋銀座」と、同じ「松屋」の社名を持つ松屋フー