「番組を観ていただくために、まずは（番組を）知っていただくことが大切だと思っています。今は、それしかありません」午後2時台、各テレビ局の情報番組がしのぎを削る時間帯で、関西ローカルの『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ）が9月29日から関東エリアでの放送をスタートさせた（フジテレビ系・14時48分〜15時42分）。ライバルとのガチンコ勝負が始まる直前、冒頭のように意気込みを語ったのは番組の顔であるMCの青木