この記事は2025年4月12日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。メガネユーザーのちょっとした悩みといえば、サングラスが気軽に使えないところ。度付きサングラスにするとか、コンタクトレンズを使うとか、方法がないわけではありませんが、いずれも相応の出費を強いられるもの