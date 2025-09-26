《私たちは2026年からPerfumeを一度 コールドスリープします》9月21日、公式HPで2025年12月31日をもって活動休止することを発表したPerfume。2005年にメジャーデビューを果たし、NHK紅白歌合戦には2008年の初出場から16年連続で出場している。そんな彼女たちにも長い“下積み”の時代があった。広島県出身の彼女たちがグループを結成したのが1999年。当時は広島のローカルアイドルとして活動し、2003年、3人が中学3年生にな