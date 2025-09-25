シンガー・ソングライターのＴａｎｉＹｕｕｋｉが２５日、神奈川・茅ヶ崎市民文化会館で行われた全国ツアーの初日公演でテレビ朝日系アニメ「ドラえもん」の新エンディング曲に自身が書き下ろした「もしものがたり」（１１月１９日リリース）が決定したと発表した。同アニメのエンディング曲が新調されるのは２０年ぶり。１０月４日放送回からオンエアされる。幼少期に見た映画「ドラえもんのび太とふしぎ風使い」の主題歌