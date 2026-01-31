エンスカイが1月30日、アニメ映画「大長編ドラえもん のび太の日本誕生」に登場する「畑のレストラン」をモチーフにしたどんぶりについて、再受注を開始したと発表しました。販売価格は税込3300円です。発売後、想像以上の反響が寄せられたことを受けて、再度の受注が決定したものです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「畑のレストラン」は、作中に登場するドラえもんの秘密道具の一つです。見た目は太めの