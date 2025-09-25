東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（57）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。激減するプロ野球のシーズン本塁打数を取り上げた。個人タイトル争いも佳境に入ったが、本塁打数は寂しいことになっている。セ・リーグは阪神・佐藤輝が39本塁打（25日現在）でトップ。2位の阪神・森下が23本と16本差。阪神以外の球団ではチーム最多が全員10本台。巨人などはキャベッジ