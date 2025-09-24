自民党総裁選に立候補している小泉進次郎農水相が2025年9月21日、動画投稿アプリ「TikTok」に公式アカウントを開設し、ネットの注目を集めている。「国民の皆さんとともに立て直す」アカウント名は「小泉進次郎【公式】」、IDは「@shinjirokoiz」。初めての投稿では、両手でスマートフォンを持つ自撮りスタイルで、「皆さんこんにちは、小泉進次郎です。総裁選の出馬表明会見を終えたところです。国民の皆さんとともに立て直す。こ