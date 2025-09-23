小学3年生の娘・美羽は、メイクに夢中。日ごろからメイク動画を見ては、新しい化粧品を買う…ということが、続いていました。しかし、美羽に与えているお小遣い以上に、増える一方の化粧品…。違和感を覚えつつも、「お年玉をくずしているのかな？」と、母は考えていました。ところがある日、信じられないことが起こります…。『娘がお金を盗んだ話』をダイジェスト版でごらんください。 タンス貯金からお金が減っていた━━