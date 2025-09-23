なぜ、味の素冷凍食品「ギョーザ」は、ロングセラーでありながら毎年のようにリニューアルをするのか。「プロフェッショナルパネル」の社内資格を持つ研究員の斎藤大暉さんは「すでにさまざまな技術が結集された商品でも、お客様から何らかの声が上がる以上、100点満点ではない」という――。■商品は常に“未完成”である2021年のことだった。「選手村の金メダルだ！」東京オリンピックの真っ只中。米国、ポルトガル、台湾の選手