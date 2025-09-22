旅行系YouTuberが、約3カ月の沈黙を経て発した“謎動画”が波紋を呼んでいる。9月20日、チャンネル登録者数135万人を誇る人気YouTuberのBappa Shotaが「中国を旅した後に動画投稿が止まった件について…」と題する動画をアップした。「Bappa Shotaさんはこれまで世界を旅する動画をアップしてきた大人気YouTuberです。いわゆる人気の観光地ではなくタリバンが支配するアフガニスタンなど、普通の旅行者では行けないスポットを