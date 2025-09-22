東京都は２２日、都営住宅の建設や管理に関する「都営住宅等事業会計」（特別会計）で、２００２年度分から消費税の納付漏れがあったと発表した。このうち時効にかからない１９〜２２年度分１億１９６５万円について、延滞税と無申告加算税を合わせた計１億３６４２万円を同日付で納付した。課税売上高１０００万円超の特別会計には、消費税の申告・納付義務が生じる。都は０２年度から都営住宅事業の特別会計を設置しており、