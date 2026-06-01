特別な仕様とされた限定モデルBMW Motorradは、2026年に第115回を迎えた世界最古の二輪公道レース「マン島ツーリスト・トロフィー（マン島TT）」を記念し、特別仕様車「M1000RR Limited Edition Isle of Man TT」を5月22日にドイツで公開しました。この特別なモデルは、世界で最も歴史が古く、そして過酷な公道レースとして知られるマン島TTに敬意を表して生み出されたものです。「M1000RR M Competition」を基盤としており、