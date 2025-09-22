ヘンリー・カヴィル主演、『ジョン・ウィック』シリーズのチャド・スタエルスキ監督によるリブート版『ハイランダー』について、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズで知られるデイヴ・バウティスタが、長年夢見ていたクルガン役への意気込みを語った。 『ハイランダー』シリーズは、首を斬られない限り死なない「不死の者」と呼ばれる戦士たちが、究極の宝を