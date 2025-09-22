ヘンリー・カヴィル主演、『ジョン・ウィック』シリーズのチャド・スタエルスキ監督によるリブート版『ハイランダー』について、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズで知られるデイヴ・バウティスタが、長年夢見ていたクルガン役への意気込みを語った。

『ハイランダー』シリーズは、首を斬られない限り死なない「不死の者」と呼ばれる戦士たちが、究極の宝をめぐり、現在と過去を股にかけて戦うファンタジー・アクション。リブート版の撮影は2025年9月末に始まる予定だったが、カヴィルのにより、2026年初頭まで大幅延期されている。

米の取材にて、バウティスタはクルガン役について「大好きな“憎むべき悪役”。レスリングと同じで、僕は悪役をやるのが大好きです」と語った。その熱意は10年以上変わらず、SNSやインタビューでも強い思いを公言してきたのである。

その後、バウティスタは自身の主演作『キラーズ・ゲーム』（2024）のプレミアにスタエルスキ監督が訪れた際、会う時間を作ってもらい、どれほどこの役を演じたいかを伝えたという。

「僕は欲しいものがあると、積極的に追いかけます。［中略］（スタエルスキに）“この役をやりたい。手に入れるにはどうすればいいんだろう？”と尋ねました。監督は“まあまあ、焦らないで”という感じだったと思います（笑）。その時は、まだ（キャスティングの）タイミングではないけれど、連絡すると言ってくれました。」

数週間が過ぎ、もはや機会を逃したかと思ったころ、「突然“まだ演じたい？”と連絡が来た」という。「即答で、“もちろん！やりたいです！”と答えました」。

『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023）のマイケル・フィンチが手がける脚本については、「衝撃を受けました」「オリジナルに敬意を払いながら、新鮮でワクワクする内容になっています」と絶賛。ネタバレを避けつつ、「アクションは『ジョン・ウィック』に匹敵するレベル」と語った。

また、リブート版は同じ世界観を踏襲しながらもスケールがより大きく、オリジナル版とは違うと強調。「新たな内容なので、オリジナルを観ていても予想できない展開」だという。「『ハイランダー』のアップデート版、ハイスピード版」といい、製作陣の構想に興奮を隠しきれない様子だ。

出演者はヘンリー・カヴィル＆デイヴ・バウティスタのほか、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズでバウティスタと共演したカレン・ギランがハイランダー／コナー・マクラウドの妻ヘザー役、『マン・オブ・スティール』（2013）でカヴィルと父子役を演じたラッセル・クロウが不死者フアン・ラミレス役を演じる。また、『ブラックバッグ』（2025）のマリサ・アベラがブレンダ役で出演する。

リブート版『ハイランダー（原題）』の公開時期は未定。

