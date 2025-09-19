米ミシガン湖の底に沈んだＦ．Ｊ．キング号の舵輪/Tamara Thomsen/Wisconsin Historical Society（ＣＮＮ）約１４０年前に米国のミシガン湖で沈没し、過去５０年間にわたり度重なる捜索を逃れていた「幽霊船」がこのほど発見された。ウィスコンシン水中考古学協会の研究者らが明らかにした。この木造スクーナー船は１８８６年９月、真夜中に嵐に巻き込まれ沈没した。数週間後、灯台守から船のマストが湖面に突き出ているという報告