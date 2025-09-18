ドル円、クロス円が堅調米連続利下げの可能性高く欧州株など堅調＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円売りの動きが広がっている。米ＦＯＭＣを通過して年内あと２回の利下げが示唆されており、株式市場にとっては連続利下げが好感されているようだ。欧州株や米株先物・時間外取引が堅調に推移している。 リスク選好的なムードが広がるなかで、ドル円は147円台前半で底堅く推移している。ユーロ円やポンド円