欧州株米株先物とともに堅調に取引開始米ＦＯＭＣを無難に通過 東京時間16:48現在 英ＦＴＳＥ100 9224.55（+16.18+0.18%） 独ＤＡＸ23613.26（+254.08+1.09%） 仏ＣＡＣ40 7842.57（+55.59+0.71%） スイスＳＭＩ 12001.37（+2.41+0.02%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:48現在 ダウ平均先物DEC 25月限46534.00（+169.00+0.36%） Ｓ＆Ｐ500先物D