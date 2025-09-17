AIテクノロジー系ハードウェア企業「HONG KONG FUTURE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LIMITED」の日本総代理店「VISION INTELLIGENCE」は9月12日、AIイヤホン「viaim RecDot」、AIレコーダー「viaim NoteKit」の2製品をAmazon、ビックカメラ.com、ヨドバシドットコムで発売した。●通話や会議を録音 文字起こしから要約までAIで簡単処理「viaim RecDot」は、通話や会話をワンタッチで録音し、文字起こし・翻訳・要約までを1台で