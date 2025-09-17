ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 名作漫画の聖地が無法地帯化 深刻な「観光公害」に脅かされていた 鎌倉 ゴシップ 時事ニュース 迷惑行為 FRIDAYデジタル 名作漫画の聖地が無法地帯化 深刻な「観光公害」に脅かされていた 2025年9月17日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「スラムダンク」の聖地とされる江ノ島電鉄「鎌倉高校前」駅の踏切 外国人観光客が急増し、「観光公害」に脅かされているとFRIDAYが報じた 私有地に不法侵入し、用を足す悪質な観光客が増えるなどしているとのこと 記事を読む おすすめ記事 「今何してるかな」安室奈美恵さん引退7年も耐えぬファンの愛、ハワイに韓国…噂の域を出ない“第二の人生” 2025年9月16日 18時11分 「ティファール」電気ケトル約418万台無償交換…発火の恐れ2021年10月から2024年7月製造28モデル60製品 2025年9月16日 19時54分 イチロー氏の自宅に強盗が侵入 夫人が催涙スプレーかけられるも寝室への侵入を防ぐ＝米報道 2025年9月16日 11時23分 声優・花澤香菜 生番組で離婚イジられ絶叫「うるせえなぁ、この野郎！」 2025年9月16日 13時26分 「興行イベントと言われても仕方ない」中山美穂お別れ会で“消えた香典”疑惑が浮上し…所属事務所と遺族の間で深刻トラブルが起きていた 2025年9月16日 16時0分