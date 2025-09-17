朝のドル円は１４６円４０銭台＝東京為替 朝のドル円は１４６円４０銭台、海外市場で１４６円２８銭を付けるなどドル安が広がっている。今晩の米FOMCでの利下げはほぼ織り込み済みも、発表前にドル売りが進んだ。 USDJPY146.28