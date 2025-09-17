パートナーが連絡なく帰宅が遅くなったり、朝帰りになったりしたら心配しますよね。事情があることは理解したとしても、待つ方としてはできれば帰宅時間は連絡してほしいもの…。この記事では、何度言っても夫の無断朝帰りが直らないという投稿を紹介します。投稿者さんは徐々に夫との気持ちをズレを感じているようですが…。 夫が朝帰り…無視された妻のLINE 仕事の付き合いで時々夫が朝帰りします。 たい