夫の“連絡なし朝帰り”何回まで許せる？妻の我慢が限界に達した日【ママリ】

仕事の付き合いで時々夫が朝帰りします。

たいてい事前に夕飯いらない等の連絡はあるのですが帰宅時間の連絡はないです。

今まで何度も「心配だから何時くらいになるのかくらい連絡して」と言ってますが、全く改善されず喧嘩になります。

今日も案の定、連絡なしの朝帰りでソファに寝ていました。

自分の支度と子ども2人の朝の支度をバタバタしてる横で爆睡。

娘がパパ起きて！と声をかけるものの無視。

イライラしつつドアを強めに閉めて（私も子どもですね）、家を出ようとしたら旦那もすごい力で壁を殴るか蹴るかしてる音が数回。

何で逆ギレ？と思いLINEで

・今までも連絡してって言ってるのに何でしてくれないのか。

・二日酔いだろうが体調悪かろうか子どもには関係ない。

ということを言いました。

返事として

・遊びで飲んでるわけじゃない、死ぬ気で働いてるんだ。子どものこと俺は何もしてないか？毎日朝帰りしてるか？考えてから物言え

ということをもっと汚いと言葉で言われました。

私も気遣いが足りなかったのかな、と思いその点は謝りましたが、お前達のために仕事をしてるんだ！というのを押し付けられてる気がしてスッキリしません。

パートナーが連絡なく帰宅が遅くなったり、朝帰りになったりしたら心配しますよね。事情があることは理解したとしても、待つ方としてはできれば帰宅時間は連絡してほしいもの…。この記事では、何度言っても夫の無断朝帰りが直らないという投稿を紹介します。投稿者さんは徐々に夫との気持ちをズレを感じているようですが…。

夫が仕事の付き合いで飲み会に参加しているのは理解しているという投稿者さん。それでも帰宅時間や状況は教えて欲しいですよね。しかし何度も朝帰りが続くと注意の1つもしたくなります。その際、つい言い方がキツクなってしまうこともありますよね。



自分の注意の仕方が強すぎたかも…と反省した投稿者さんですが、投稿者さんの注意に対する夫からの返信に心が冷たくなるのを感じたようです。

改善しない夫の態度にさまざまな声が

夫の言動により心の距離まで離れてしまいそうな投稿にはさまざまな声が寄せられました。

仕事の付き合いって謎ですよね💦酒付き合わなきゃ仕事取れないのかよって感じです。私はお酒飲んで仕事が通用するのってホストとかだけな気がします😂うちも広告業なので付き合いで飲み会、タクシーで夜中帰ってきたりでたくさん腹立ったなぁ。コロナ禍ですが、今もですか？😞会社側で問題になったりしないんですかね？

ドア強めに閉めるだけで我慢したMさんはえらいと思うし、旦那さんのは完全に逆ギレですね。

うちは二人目を出産する前に

GPSを始めました！

旦那が携帯見ない、返事遅い

電話も常にマナーモードで気づかない。なので緊急の連絡に気づかない可能性があったので出産前にGPSでお互い

居場所がわかるようにしました。

今では帰ってくる時間を見て

ご飯を用意したり

いつもより帰ってくるのが

遅いとまだ仕事場かを確認したりGPS様様です😇



旦那さんが嫌がなければ

投稿者さんの意見に対し、強い言葉で返してきた夫。その言動に投稿者さんは夫に対する気持ちまで冷めてしまいそうな様子でした。集まった声には、「意見を言うのが億劫になるならGPSを付けてみては？」と具体的なアドバイスもありましたね。



夫婦間で納得できる「落としどころ」を決めるにはやはり話し合いが必要なので、投稿者さんにとっては頑張りどころがまだ続くかもしれません…。しかしお互いに冷静に話せる時間をもって気持ちを伝えあうと、その後の日々はお互いが今よりずっと過ごしやすくなるかもしれませんね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）