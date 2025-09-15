ドルが軟調、週央の米ＦＯＭＣを控えてポンドドル２か月ぶり高値水準＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドルが軟調に推移している。東京勢不在のアジア市場ではドル円が147円台後半から半ば割れへと軟化した。ロンドン時間に入るとポンドドルやユーロドルなどに買いが勢い付いている。ポンドドルは約２か月ぶりに1.36台に乗せている。ユーロドルは1.17台前半から後半へと上昇。ドル円は147.25付近に安値を広