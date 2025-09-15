欧州株総じて堅調、週央の米ＦＯＭＣ利下げに期待 東京時間19:38現在 英ＦＴＳＥ100 9284.79（+1.50+0.02%） 独ＤＡＸ23784.85（+86.70+0.37%） 仏ＣＡＣ40 7909.65（+84.41+1.08%） スイスＳＭＩ 12181.99（-11.87-0.10%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:38現在 ダウ平均先物DEC 25月限46265.00（+76.00+0.16%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6653.