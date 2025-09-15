欧州株 総じて堅調、週央の米ＦＯＭＣ利下げに期待
東京時間19:38現在
英ＦＴＳＥ100 9284.79（+1.50 +0.02%）
独ＤＡＸ 23784.85（+86.70 +0.37%）
仏ＣＡＣ40 7909.65（+84.41 +1.08%）
スイスＳＭＩ 12181.99（-11.87 -0.10%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:38現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46265.00（+76.00 +0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6653.25（+8.25 +0.12%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24356.75（+5.75 +0.02%）
