欧州株　総じて堅調、週央の米ＦＯＭＣ利下げに期待
東京時間19:38現在
英ＦＴＳＥ100　 9284.79（+1.50　+0.02%）
独ＤＡＸ　　23784.85（+86.70　+0.37%）
仏ＣＡＣ40　 7909.65（+84.41　+1.08%）
スイスＳＭＩ　 12181.99（-11.87　-0.10%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:38現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46265.00（+76.00　+0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6653.25（+8.25　+0.12%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24356.75（+5.75　+0.02%）