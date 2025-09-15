全長4.9m級！ ホンダ斬新「デカいSUV」どんなモデル？2025年10月30日から、東京ビッグサイト（江東区有明）では「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」が開催されます。2年前の「ジャパンモビリティショー2023（JMS2023）」でホンダが公開した「プレリュード コンセプト」は、2025年9月5日に無事市販化を迎えましたが、同様にJMS2023で公開されたコンセプトカー「プロローグ プロトタイプ」は、一体どのようなモデルで、