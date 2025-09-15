全長4.9m級！ ホンダ斬新「デカいSUV」どんなモデル？ スーパーカー「NSX」に通じる“高級デザイン”に注目！ リアの“Honda”ロゴも超カッコいい「プロローグ」とは！

全長4.9m級！ ホンダ斬新「デカいSUV」どんなモデル？

2025年10月30日から、東京ビッグサイト（江東区有明）では「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」が開催されます。

2年前の「ジャパンモビリティショー2023（JMS2023）」でホンダが公開した「プレリュード コンセプト」は、2025年9月5日に無事市販化を迎えましたが、同様にJMS2023で公開されたコンセプトカー「プロローグ プロトタイプ」は、一体どのようなモデルで、現在はどうなっているのでしょうか。

このプロローグ プロトタイプは、アメリカ市場に向けた次世代SUVのコンセプトモデル。

ホンダは2040年までに、グローバル販売台数の100％EV・FCV化という目標を掲げており、特に北米市場でのEV展開の拡大を計画していました。

その本格展開の先駆けとして、SUVタイプのEVが必要であると判断。

米ゼネラルモーターズと共同で開発し、誕生したのがプロローグ プロトタイプだったのです。

そんなプロローグ プロトタイプの特徴は、ホンダのスーパーカーである2代目「NSX」のテクニカルデザインアドバイザーを務めた松浦広和氏による美しいスタイリングです。

このデザインは、北米のSUVユーザーが好む「Neo-Rugged（ネオ ラギッド）」をテーマに開発。

日本語でいえば「武骨さ」に近い意味を持ち、シンプルな中にも洗練された美しさと力強さを秘めた、魅惑的なデザインに仕上がっています。

インテリアもシンプルかつスマートなデザインが採用され、フルデジタル式のメーターやタッチスクリーン、ヘッドアップディスプレイなど、先進的な装備が充実。

ボディサイズは全長4879mm×全幅1989mm×全高1643mmとなっており、ホンダが日本でも展開しているミドルサイズSUVの「CR-V e：FCEV」（全長4805mm×全長1865mm×全高1690mm）より全長全幅が大きく、堂々としたサイズ感です。

バッテリーはゼネラルモーターズ製の85kWhもの大容量で、フル充電時の航続距離は約482kmと発表されていました。

このように高いデザイン性とスペックを標榜していたプロローグ プロトタイプは、その後、ホンダ初のフルEVのSUVとして、2024年初頭にアメリカ市場で販売がスタート。

コンセプトカーでも特徴的だったシンプルながらも美しいデザインは健在で、フル充電時の航続距離も約476kmと、目標に近い数字を実現しています。

さらに最新の先進安全機能「ホンダセンシング」を備えるなど、充実した装備も同車の特徴。

車両価格はベースグレードで4万7400ドル（約700万円）となっています。