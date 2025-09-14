結婚相手を「顔」「ルックス」で選ぶ――。そうした考え方について、あなたはどう思いますか？ 賛同する人もいれば、「結婚相手は中身で選ぶべき」と考える人もいることでしょう。人によって大きく異なる結婚観といえますが、男女問わず、外見を最優先にパートナーを選ぶ人は、一定数存在します。これまで数々の夫婦の相談を受けてきた「恋人・夫婦仲相談所」所長の三松真由美さんは、「ルックスで相手を選ぶことが悪いわけで