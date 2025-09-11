香港の景色。（２月１日撮影、香港＝新華社記者／陳鐸）【新華社香港9月11日】中国香港特別行政区の人材をめぐる環境に対する国際的評価が上がっている。特区政府の報道官によると、スイス・ローザンヌのビジネススクール、国際経営開発研究所（IMD）が9日に発表した「2025年世界人材ランキング」で、香港は前年の9位から4位に浮上し、過去最高順位となった。アジアでは首位となる。香港の順位はランキングを構成する三つの