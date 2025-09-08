北中米ワールドカップ欧州予選は7日、A組とE組の第2節とG組とJ組の第6節を開催した。A組黒星発進のドイツ代表は北アイルランドを3-1で破って今予選初勝利。E組ではスペイン代表がMFミケル・メリーノのハットトリックなどゴールラッシュを披露し、グループ最大のライバルとみられるトルコ代表に6-0の完勝を収めた。G組ではオランダ代表がリトアニア代表に3-2で競り勝った。北マケドニア代表はリヒテンシュタイン代表を5-0で破