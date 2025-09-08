スペインがトルコに6-0完勝!! 黒星発進のドイツは2試合目で初白星:欧州予選
北中米ワールドカップ欧州予選は7日、A組とE組の第2節とG組とJ組の第6節を開催した。
A組黒星発進のドイツ代表は北アイルランドを3-1で破って今予選初勝利。E組ではスペイン代表がMFミケル・メリーノのハットトリックなどゴールラッシュを披露し、グループ最大のライバルとみられるトルコ代表に6-0の完勝を収めた。
G組ではオランダ代表がリトアニア代表に3-2で競り勝った。北マケドニア代表はリヒテンシュタイン代表を5-0で破ってJ組首位に浮上。2位は1試合消化の少ないベルギー代表で、3位のウェールズ代表とともに勝ち点1差で首位を追っている。
A組第2節
2025年9月7日(日)
ルクセンブルク 0-1 スロバキア
ドイツ 3-1 北アイルランド
E組第2節
2025年9月7日(日)
ジョージア 3-0 ブルガリア
トルコ 0-6 スペイン
G組第6節
2025年9月7日(日)
リトアニア 2-3 オランダ
ポーランド 3-1 フィンランド
J組第6節
2025年9月7日(日)
北マケドニア 5-0 リヒテンシュタイン
ベルギー 6-0 カザフスタン
