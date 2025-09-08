　北中米ワールドカップ欧州予選は7日、A組とE組の第2節とG組とJ組の第6節を開催した。

　A組黒星発進のドイツ代表は北アイルランドを3-1で破って今予選初勝利。E組ではスペイン代表がMFミケル・メリーノのハットトリックなどゴールラッシュを披露し、グループ最大のライバルとみられるトルコ代表に6-0の完勝を収めた。

　G組ではオランダ代表がリトアニア代表に3-2で競り勝った。北マケドニア代表はリヒテンシュタイン代表を5-0で破ってJ組首位に浮上。2位は1試合消化の少ないベルギー代表で、3位のウェールズ代表とともに勝ち点1差で首位を追っている。

A組第2節

2025年9月7日(日)

ルクセンブルク 0-1 スロバキア

ドイツ 3-1 北アイルランド

E組第2節

2025年9月7日(日)

ジョージア 3-0 ブルガリア

トルコ 0-6 スペイン

G組第6節

2025年9月7日(日)

リトアニア 2-3 オランダ

ポーランド 3-1 フィンランド

J組第6節

2025年9月7日(日)

北マケドニア 5-0 リヒテンシュタイン

ベルギー 6-0 カザフスタン