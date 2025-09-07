１分間最強を決める人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、森が６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでライブ配信を行った。先月２９日にスーパーで売っていた鶏肉を「鳥刺しにして食べた」と投稿した後、Ｘ更新が途絶えており、波紋が広がっていた。森は配信の中で「体調気をつけてるよ。大丈夫よ。普通に生きてるわ。入院も何もしてない」と無事を報告。「鶏肉は一度も当たった