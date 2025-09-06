全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・狛江のたい焼き店『鯛焼 舟ばし』です。冷めても美味しいおやつ的たい焼きチョコやクリームなどおやつ的な味わいも数種揃える『舟ばし』からはクリーム＆チーズをチョイス。冷めてもおいしいのが◎クリーム＆チーズ 200円『鯛焼 舟ばし』クリーム＆チーズ200円狛江『鯛焼 舟ばし』［店名］『鯛焼 舟ばし』［住所］東京都狛江市元和