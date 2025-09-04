タレントのウエンツ瑛士（39）が、4日放送のNHKラジオ第1「東京03の好きにさせるかッ！」（木曜後8・05）にゲスト出演し、子役時代から染みついた自身の習性について語った。4歳から子役タレントとして活動を始め、ミュージカル「美女と野獣」で初舞台を踏んだ。芸歴では、番組パーソナリティーのお笑いトリオ「東京03」をしのぐ。バラエティー番組「熱狂マニアさん！」でウエンツと共演していた飯塚悟志は、「すっごく視野