モデル・タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26歳）が、9月2日に放送されたバラエティ番組「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（TBS系）に出演。既婚者同士における「“子どもいる”“いない”でのマウントはあるかもしれない」と語った。番組は今回、「女性500人に聞いた思わずイラっとする行動とは」をテーマに、“令和のストレス”についてトークを展開。「既婚マウントへのストレス、共感できる？」と質問を受ける。