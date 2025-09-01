【ねんどろいど アストロ メタリックVer.】 9月9日 発売予定 価格：7,000円 グッドスマイルカンパニーは、可動フィギュア「ねんどろいど アストロ メタリックVer.」を9月9日に数量限定で発売する。価格は7,000円。 ゲーム「ASTRO's PLAYROOM」より、アストロがメタリックカラーとなってねんどろいどに登場。表情パーツ「通常顔」、「笑顔」、「くらく